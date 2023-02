Sotheby's quer recrutar 15 colaboradores para escritório do Porto

© Igor Martins / Global Imagens

A Portugal Sotheby"s Realty quer recrutar 15 novos colaboradores para o seu escritório do Porto. Para tal, vai levar a cabo no próximo dia 1 mais um "Talent Day", através do qual pretende conhecer possíveis candidatos e dar a conhecer a empresa.

O "Talent Day", que vai decorrer no Sheron Porto Hotel, será divido em três sessões (10, 13 e 18 horas), tem o intuito de apresentar a empresa, o seu percurso e oportunidades profissionais e de carreira.

Como revela a Sotheby"s, através destes "Talent Days", em 2022, foram contratados mais de duas dezenas de colaboradores, após o processo de formação.

"Eleito melhor destino citadino na Europa em 2022 nos conceituados World Travel Awards, o Porto continua a maravilhar tantos visitantes portugueses como estrangeiros", explica Pedro Pinheiro, Partner & Office Manager do escritório do Porto da Portugal Sotheby"s Realty. "A crescente procura no segmento de luxo na cidade é precisamente reflexo dessa nova visibilidade que a cidade tem ganho nos últimos anos, principalmente junto de investidores de outras nacionalidades."

A empresa explica que os novos colaboradores "beneficiam de um período de formação na área comercial, marketing, redes sociais, inglês entre outras, que lhes permite conhecer o mercado, a cultura, os valores e o modelo de trabalho da Portugal Sotheby"s Realty, tornando-os especialistas do mercado imobiliário residencial de luxo".

As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 28 de fevereiro através deste link.