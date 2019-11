S&P fixa rating da TAP três níveis abaixo de ‘lixo’

A Standard & Poor’s vai passar a atribuir uma notação financeira à transportadora aérea, TAP. A nota dada à companhia é BB-, com um outlook estável. Trata-se de um nível especulativo, dois patamares do chamado nível ‘lixo’ e aguarda-se agora a atribuição de rating por uma segunda entidade internacional.

“O rating obtido é elemento chave para continuar o processo de extensão do prazo de maturidade da dívida, permitindo reforçar a solidez financeira da TAP. Este rating reflete a tendência de recuperação dos resultados observada no segundo e terceiro trimestres de 2019″, refere a companhia em comunicado, no dia em que anunciou a intenção de ir ao mercado para emitir 300 milhões de euros em dívida.

O facto da estrutura da TAP incluir o Estado Português e a experiência da Atlantic Gateway em aviação, “também contribuiu positivamente para o rating”, indica a empresa que vê no rating obtido a confirmação do sucesso na implementação do projeto estratégico definido pelos acionistas.