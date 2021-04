S&P mantém 'rating' de crédito de longo prazo da NOS

A NOS é liderada por Miguel Almeida © Nuno Pinto Fernandes / Global Imagens

A Standard Poor's (S&P) confirmou a notação financeira de crédito de longo prazo da NOS em BBB-, "com um 'outlook' [perspetiva] estável", dada a sua "resiliência" à pandemia, anunciou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que "a classificação da S&P destaca a resiliência da NOS à pandemia de covid-19, que não afetou de forma materialmente relevante a sua operação e as suas métricas de crédito".

A empresa liderada por Miguel Almeida acrescenta que foi também "referida a posição competitiva sólida, a capilaridade e qualidade das redes fixa e móvel, e o balanço sólido, como suporte ao posicionamento confortável da empresa em BBB-".

A manutenção do 'rating' [notação financeira] de crédito de longo prazo de 'investment grade' por parte da S&P "permite que a NOS reforce as condições para diversificar ainda mais as suas fontes de financiamento, estender a maturidade média da sua dívida e continuar a diminuir o custo médio da dívida", conclui.

As ações da NOS ficaram hoje inalteradas nos 3,09 euros.