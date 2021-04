SPAC: Pilotos decidem manutenção da liderança do sindicato

Lisboa, 01/05/2015 - Reportagem no aeroporto de Lisboa no primeiro dia de greve dos pilotos da TAP. (Sara Matos/ Global Imagens) © Sara Matos / Global Imagens

Os pilotos de aviação civil decidiram pela continuação da atual equipa diretiva e Conselho Fiscal do sindicato. "Os Pilotos, reunidos em Assembleia Geral, decidiram pela continuação da Direção e do Conselho Fiscal do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), rejeitando a moção de destituição", indica o SPAC em comunicado.

Os pilotos afetos a este sindicato foram chamados a pronunciarem-se nesta segunda-feira sobre a destituição da direção deste sindicato, num dia em que os pilotos da TAP começaram a ser chamados para negociar uma nova vaga de medidas voluntárias.

"Foi endereçado ao presidente da mesa da assembleia-geral, um requerimento de acordo com a alínea c), do n.º 2, do art.º 43.º solicitando uma assembleia-geral extraordinária com um ponto único da ordem de trabalhos com o seguinte conteúdo: Destituição dos órgãos gerentes do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil e dos respetivos membros, nos termos e com os efeitos previstos no artigo 40.º dos Estatutos", segundo uma convocatória citada pela Lusa.

A atual direção é liderada por Alfredo Mendonça, que esteve envolvida na negociação sobre o acordo de emergência com vista à reestruturação da TAP.