Sport Lisboa e Benfica faz parceria com marca de vinhos alentejana

SLB faz parceria com marca de vinhos da Vidigueira, no Alentejo © PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo 25 Fevereiro, 2022 • 16:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sport Lisboa e Benfica tem um novo parceiro, a Quinta do Paral. A marca de vinhos da Vidigueira, no Alentejo, vai disponibilizar três segmentos de vinhos - Quinta do Paral, Quinta do Paral Colheita e Quinta do Paral Reserva - para sócios e adeptos e espera com esta parceria ter um crescimento de 25% no mercado nacional.

"O Benfica reforça a sua ligação ao mundo do vinho com esta parceria. Trata-se de uma ligação natural a um produtor que se caracteriza pela preocupação com a qualidade, inovação e sustentabilidade", refere Miguel Bento, brand manager do clube lisboeta em comunicado.

"Entendemos que o nosso posicionamento no mercado se enquadra perfeitamente no perfil dos adeptos benfiquistas e na mística do clube. Tal como o clube, os nossos vinhos também contam uma história! Quando a Martins Wine Advisor nos desafiou nem hesitamos", adianta Maria Pica, responsável comercial e marketing da Quinta do Paral.

"O segmento corporate do SLB é extremamente exigente. Na parceria que a Martins Wine Advisor tem com o clube há o compromisso de encontrar os melhores parceiros, os mais inovadores e sustentáveis. Na nossa análise a Quinta do Paral encaixava-se perfeitamente no projeto e temos dois anos e meio para mostrar que estamos certos", refere Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor.