SPORT TV conquista selo de maturidade digital

Dinheiro Vivo 17 Dezembro, 2021 • 11:54

A SPORT TV foi reconhecida com o Selo de Maturidade Digital em cibersegurança, certificada pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER). A atribuição decorreu esta quinta-feira durante a Conferência "Selos de Maturidade Digital - Portugal Pioneiro na Certificação", promovida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e a Estrutura de Missão Portugal Digital. O evento contou com a presença da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira e do secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo.

O CEO da SPORT TV, Nuno Ferreira Pires, sublinhou que a estação de televisão de conteúdos desportivos, há 20 anos em emissão, opera num dos mercados mais impactados pela digitalização. "Tenho absoluta consciência que a SPORT TV só consegue continuar a superar as expectativas dos seus clientes precisamente por ter investido muito tempo e recursos para alcançar esta maturidade digital atual", começou por dizer o gestor, segundo um comunicado de imprensa enviado esta sexta-feira às redações. "Uma face bem visível é o impressionante número de 1,1 milhões de portugueses registados no nosso hub digital e na nossa app."

Para Nuno Ferreira Pires, o processo de capacitação de toda a equipa que foi implementado na SPORT TV "é um framework de trabalho e um exemplo a seguir por outras empresas, independentemente da sua dimensão". "Esta certificação só foi possível graças à nossa equipa que além de um trabalho ímpar na transição digital da empresa se empenhou de forma única para obter esta certificação."

O CEO da SPORT TV aproveitou a ocasião para lançar um desafio ao Portugal Digital, ao Governo e empresas presentes na conferência: "É urgente dar testemunho às lideranças empresariais, que ainda resistem a estas mudanças, clarificando qual é a real matriz de valor associada a uma transição digital maximizada. Quem não iniciou já a sua transição digital, ou quem não considere ainda este um tema estratégico, corre sérios riscos de não operar no mercado futuro ou, operando, perder grande parte da sua competitividade".

Já o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, reforçou a ideia de que "a certificação é um importante contributo para a maturidade digital do nosso tecido empresarial ao induzir confiança e valor por via do cumprimento de requisitos nas várias dimensões associadas ao digital. O PRR veio permitir acelerar todo este processo através da alocação de 30 milhões de euros para apoiar as primeiras 15 mil certificações", cita o mesmo comunicado.

A SPORT TV foi uma das três primeiras empresas a obter o selo e uma das duas com distinção prata.