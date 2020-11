Sport TV disponibiliza Pay per Time para acompanhar o Moto GP

Miguel Oliveira em Le Mans, França. © EPA/EDDY LEMAISTRE

Se quer ver a última prova desta temporada de MOTO GP e apoiar o piloto Miguel Oliveira será possível aderir à modalidade Pay per Time. Com um custo de 4,99 euros, será possível ter acesso à programação da Sport TV 2 para acompanhar a prova, durante 72 horas.

Esta funcionalidade estará disponível para os clientes dos três operadores - Meo, NOS e Vodafone.

Em comunicado, é explicado que adesão na sexta-feira, dia 20, permite acompanhar a competição desde os treinos até à prova no Circuito de Portimão, no domingo, e incluirá o acesso à câmara exclusiva instalada na mota do Miguel Oliveira disponível através da App SPORT TV ou das Apps dos Operadores.

Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, explica a razão desta iniciativa: "Sabíamos que muitos portugueses queriam apoiar o Miguel Oliveira no GP MEO de Portugal. Nesta última etapa queremos que haja o maior número de lares portugueses a poder apoiar este atleta, que entre tantos outros é já um orgulho nacional e um dos maiores embaixadores de Portugal através do desporto. Sabemos que este é um momento muito desejado pelo Miguel, pois será a primeira vez que disputará um MOTO GP em solo nacional. Os amantes do desporto motorizado e todos os portugueses que desejam o sucesso de Miguel Oliveira vão assim poder seguir e apoiá-lo no conforto das suas casas."