Sport TV e NBA renovam pareceria até 2025

Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, afirma que nunca houve um momento melhor para ser fã da NBA em Portugal.

A Sport TV renovou, até 2025, a sua parceria com a NBA, anunciou esta sexta-feira a estação televisiva.

A partir da próxima temporada da NBA 2022-23, todos os eventos da principal liga de basquetebol - NBA Abu Dhabi Games 2022, NBA Paris Game 2023, NBA All-Star Game, NBA Playoffs, Conference League Finals e as NBA Finals - serão transmitidos em direto e em exclusivo pela Sport TV.

Os assinantes da estação televisiva vão poder assistir, a partir das 20h30, aos jogos de fim de semana, com as transmissões do "NBA Saturdays" e "NBA Sundays.

Durante a semana, a Sport TV vai transmitir os jogos que fizeram a história da NBA ao longo de toda semana, bem como continuará assim a incluir a NBA TV, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Às quintas-feiras, pelas 20 horas, continuará a ser emitido o podcast "NBA na Sport TV", com os comentários de Miguel Minhava, Ricardo Brito Reis, Diogo Carreira e Luís Avelãs, transmitido no Youtube, Spotify e Apple Podcasts.

Para Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV, esta renovação significa que "os portugueses vão poder assistir a um número recorde de jogos, graças a este investimento da Sport TV. Com jogos regulares de fim de semana em horário nobre e uma oferta muito ampliada da transmissão de jogos nos canais da Sport TV, nunca houve um momento melhor para ser fã da NBA em Portugal."

Também para Adam Cox, NBA Europe and Middle East Senior Director, Global Media Distribution, a expansão da parceria é motivo de regozijo. "Estamos empolgados em expandir a nossa parceria com a Sport TV após uma temporada que viu um forte crescimento da audiência da NBA em Portugal e o primeiro jogador português na história da NBA - Neemias Queta do Sacramento Kings - fazer a sua estreia".