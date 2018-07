Sport TV renova com liga italiana e garante jogos com Ronaldo

A Sport TV acaba de anunciar a renovação por mais três anos dos direitos de transmissão da liga italiana, no mesmo dia em que é oficializada a contratação de Cristiano Ronaldo pela Juventus.

Os canais temáticos desportivos garantiram acordo que vai permitir a que os assinantes tenham acesso a “uma média de cinco jogos por jornada, com especial destaque para as partidas da Juventus, Nápoles, Roma, Inter e AC Milan, bem como os highlights de todos os jogos e outros programas dedicados à competição”, informa a empresa.

Ronaldo, que acaba de oficializar a sua transferência do campeonato espanhol para o italiano, é o protagonista da autopromoção do canal.

A liga italiana regressou à Sport TV em agosto de 2016, depois de um interregno em que os jogos eram transmitidos pelo BTV. Depois do acordo fechado entre o clube da Luz com a NOS, as ligas italianas e francesas regressam aos canais desportivos premium.

A empresa, detida pela NOS, Altice Portugal, Vodafone e Olivedesportos de Joaquim Oliveira (acionista do Global Media Group, o mesmo do Dinheiro Vivo), volta agora a renovar os direitos da Liga italiana num momento em que se assiste no mercado nacional a uma nova disputa pelos direitos desportivos, agora de ligas internacionais, com a entrada da Eleven Sports no mercado português.

A Eleven, que fechou um acordo de licenciamento com a Nowo e que vai lançar na plataforma de televisão paga dois canais em alta definição a partir de agosto, bem como transmissão em streaming, garantiu os direitos da liga espanhola, bem como da francesa, da Champions, entre outros conteúdos. A companhia está ainda a negociar com os restantes operadores, mas até ao momento não é conhecido nenhum outro acordo que não com a Nowo.

A SportTV garante as transmissões dos jogos da liga NOS, da Liga Europa, da Premier League (inglesa), liga argentina, holandesa e chinesa, entre outros conteúdos desportivos.

(notícia atualizada às 21h54 com mais informação sobre os direitos desportivos da Sport TV)