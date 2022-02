Sport TV lança pack de 4,99€ dedicado às principais competições de motores

O Pack Motores prevê mais de 350 horas de programação original dedicada à Fórmula 1, novos programas, diretos de todas as provas, conferências de imprensa, pre-grid, análises, bem como interações live com espetadores (Imagem de arquivo) © Jorge Amaral/Global Imagens

A Sport TV, primeiro canal de televisão português inteiramente dedicado à transmissão de conteúdos desportivos, apresentou hoje um novo pacote totalmente pensado para "os amantes dos desportos motorizados", explica o canal. O mais recente "Pack Motores" reúne num só pacote a Fórmula 1, Moto GP, WRX e Indycar Series (entre outros), e conta com duas modalidades de subscrição: com fidelização, a 4,99€, e sem fidelização, a 6,99€.

De acordo com o CEO do canal, Nuno Ferreira Pires, este pack resultou de muitos meses de trabalho conjunto a ouvir clientes e fãs, o que permitiu "para além de novos programas especialmente pensados para gerar o melhor conteúdo, criar novas formas de aumentar a interação com os espetadores, assim como disponibilizar uma ferramenta de análise das incidências da corrida: o PIERO F1".

Num evento que juntou mais de trinta jornalistas, bloggers e podcasters nacionais para dar a conhecer as novas ofertas, foram também reveladas quais são as novas caras do canal. A Pedro Nascimento e Pedro Gamito, juntam-se agora João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Luís Vasconcelos e Diana Pereira, em mais de "350 horas de programação original dedicada à Fórmula 1, novos programas, diretos de todas as provas, conferências de imprensa, pre-grid, análises, bem como interações live com espetadores", revela o diretor de programas e informação da Sport TV, em comunicado.

O canal conclui, referindo que o objetivo de juntar as principais competições de motores num pack é "tornar possível o acesso de todos os portugueses aos eventos desportivos motorizados mais importantes, e continuar a fazer da estratégia global da equipa da F1 um sucesso".