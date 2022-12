Sport TV premiada nos SportsPro OTT Awards 2022

Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV (Imagem de arquivo) © Jorge Amaral/Global Imagens

Com mais de 1,8 milhões de subscritores a aplicação móvel da Sport TV foi distinguida nos prémios SportsPro OTT Awards 2022, com um segundo lugar na categoria Best User Experience, revela o canal desportivo de televisão paga.

Em comunicado, a Sport TV realça que foi o único meio português em concurso nestes prémios e que a aplicação móvel distinguida foi desenvolvida pela portuguesa Magycal.

"A experiência que oferecemos aos nossos fãs é realmente ímpar e apenas possível pelo foco diário das nossas equipas naquilo que o consumidor realmente deseja", defende Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV.

Por sua vez, Eduardo Dias, co-founder & CEO da Magycal. considera que a distinção "comprova a qualidade e inovação de um projeto muito ambicioso, que pretendeu, desde o primeiro minuto, dotar a Sport TV de uma plataforma OTT [over the top] e second screen que fosse uma referência a nível mundial".