Sport TV vai transmitir em exclusivo temporada de Fórmula 1 de 2023

A Sport TV garantiu os direitos de transmissão da temporada de 2023 da Fórmula 1, que começa já este fim de semana, no Bahrain.

Em comunicado, o canal desportivo promete "as melhores análises, com um leque de comentadores que conta com uma cara nova e bem conhecida do mundo da Fórmula 1, João Pedro Perdigão (ex-engenheiro da Red Bull), entrevistas exclusivas com a equipa de reportagem presente em todos os GPs, e muitas outras novidades".

As transmissões começam já amanhã, sexta-feira, dos treinos livres, às 11.00 e 15.00, e no sábado, às 11.30, sempre na Sport TV4. "No sábado, a antevisão da qualificação para o Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 está marcada para as 14.10 com a análise e previsões dos comentadores Sport TV, seguida da qualificação às 15.00 e o rescaldo às 16.00 pelo nosso painel de peritos", detalha ainda o canal.

O Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2023 será transmitido em direto e exclusivo no domingo, dia 5, com a antevisão às 14.00 e o início da prova às 15.00. "O rescaldo e análise completa da corrida terá lugar às 17.00", diz a Sport TV.



Nuno Ferreira Pires, CEO da SPORT TV, citado no comunicado, considera "muito gratificante ver que o investimento da Sport TV na Fórmula 1 continua a gerar enorme impacto junto de todos os nossos fãs, seguidores e subscritores". Além disso, acrescenta "é muito interessante assistir ao fenómeno de atração e entusiasmo dos novos segmentos de público, com particular ênfase para a chegada do publico feminino e o regresso dos jovens, a ganharem muita expressão, e que vêm agora juntar-se aos amantes de sempre deste extraordinário desporto motorizado que se pode já dizer que se tornou um desporto que ninguém quer perder".