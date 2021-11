Sport Zone com descontos até 25% em bicicletas e trotinetas elétricas

A campanha pré-Black Friday arrancou já na Sport Zone, que promete realizar promoções semanais que vão "privilegiar os artigos mais procurados" pelos consumidores. Para a primeira semana, a escolha recaiu sobre os artigos de mobilidade urbana elétrica, com descontos de até 25% em bicicletas e trotinetas elétricas.

"Numa altura em que o consumidor procura alternativas de mobilidade mais conscientes e sustentáveis, que contribuam também para a otimização do tempo e do bem-estar, a Sport Zone disponibiliza alternativas para que, sempre que possível, os portugueses utilizem meios de transporte mais económicos, mais amigos do ambiente e que ainda podem contribuir para uma gestão do tempo mais saudável", sublinha, a marca, em comunicado.

As campanhas arrancam à segunda-feira e duram até domingo. Significa isto que os descontos sobre as bicicletas e trotinetas elétricas de marcas como Innova, Olsson & Brothers e Xiaomi, vão estar disponíveis até dia 7.

A partir da próxima segunda-feira, dia 8, os descontos vão incidir sobre as máquinas e material de fitness. Na semana seguinte, será a tecnologia desportiva, a roupa e o calçado, que estarão em promoção.

"As diferentes campanhas vão contemplar as diversas categorias de produto e vão culminar numa campanha específica de Black Friday, online e em loja, nos dias 25 e 26 de novembro", informa a Sport Zone, que dá conta que as compras realizadas a partir de 1 de novembro poderão ser trocadas ou devolvidas até 16 de janeiro.