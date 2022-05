Sport Zone reforça aposta no ciclismo

Sport Zone tem mais artigos para ciclismo

A Sport Zone quer acompanhar a crescente procura de artigos de ciclismo e para tal reforçou a área destinada a este desporto com novos serviços e mais marcas. Os amantes da modalidade podem agora encontrar nas lojas físicas e online da marca "numa maior variedade de marcas especialistas e de referência em bicicletas, roupa, acessórios e calçado", explica a Sport Zone em comunicado.

As lojas do MarShopping e Colombo vão disponibilizar ainda novo serviço de aconselhamento especializado e também uma oficina de revisão, para que os ciclistas se possam "fazer à estrada" com o máximo conforto e segurança.

O objetivo da Sport Zone é, segundo com Jorge Simões, o responsável de Marketing e E-commerce da marca, "acompanhar o aumento da procura por produtos de ciclismo e oferecer ao mercado uma oferta mais completa, com a presença das marcas mais relevantes do setor".