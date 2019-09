Sporting confirma “interesse para cessação do contrato” de Keizer

O Sporting já confirmou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que “existiu uma manifestação de interesse para a cessação do contrato” do holandês Marcel Keizer.

“A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 359º, na alínea a) do nº 2 do artigo 361º e do artigo 248º, do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, na presente data, existiu uma manifestação de interesse para cessação do contrato de trabalho do treinador Marcel Keizer”, pode ler-se no comunicado enviado ao regulador do mercado de capitais.

A agência Lusa, citando fonte próxima do processo, avança que Keizer deixou hoje o comando técnico da equipa de futebol do Sporting, ao rescindir o contrato por mútuo acordo, menos de um ano após ter assumido funções.

Keizer, de 50 anos, deixa o clube três dias depois de os ‘leões’ terem perdido por 3-2 na receção ao Rio Ave, em jogo da quarta jornada da I Liga. O holandês tinha contrato com o Sporting por mais duas épocas, até 30 de junho 2021, mas não chegou a completar um ano no clube, ao qual chegou em novembro de 2018, sucedendo a Tiago Fernandes que comandava interinamente a equipa, depois de o presidente Frederico Varandas ter despedido José Peseiro, escreve ainda a agência de notícias nacional.