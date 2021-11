Sporting vai ao mercado levantar 30 milhões de euros

Frederico Varandas, presidente do Sporting © Global Imagens

A SAD do Sporting vai lançar um novo empréstimo obrigacionista de 30 milhões de euros, foi esta quinta-feira comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). A SAD do clube liderado por Frederico Varandas vai oferecer aos investidores juros 5,25% até aos títulos atingirem a maturidade, em 2024.

De acordo com o anúncio, a emissão de títulos obrigacionistas vai decorrer entre as 8h30 do dia 22 de novembro e as 15h de 6 de dezembro de 2021. A oferta é destinada ao público em geral, sendo que a emissão inicial em "Obrigações Sporting SAD 2021-2024" é de seis milhões de euros, com um valor nominal unitário de cinco euros num total inicial de 30 milhões de euros. O valor do empréstimo poderá ser aumentado, por opção do clube, bastando para tal uma adenda ao prospeto até 30 de novembro.

"As Obrigações Sporting SAD 2021-2024 são remuneradas à taxa fixa e igual a 5,25% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor, devendo ser solicitado ao intermediário financeiro a simulação da rentabilidade líquida, após impostos, comissões e outros encargos)", lê-se.

A taxa de juro é calculada com base nos 30 dias de cada mês, num ano de 360 dias, sendo que o vencimento do juro é semestral até ao reembolso das obrigações, em cada data de pagamento de juros. Assim, as datas de pagamentos de juros estão previstas a 10 de junho e a 10 de dezembro de cada ano, com exceção do último pagamento, relativo ao reembolso, que será feito a 25 de novembro de 2024.

A receita global líquida da operação, após a dedução das comissões e dos custos, estima-se em 28,7 milhões de euros.

O Haitong Bank, liderado José Maria Ricciardi, é apontado como assistente, organizador e coordenador global do lançamento do empréstimo obrigacionista. Além dessa entidade financeira, o Activobank, Banco BIC, Millennium BCP, Carregosa, BEST, Caixa BI, Crédito Agrícola, Montepio Geral, Caixa Geral de Depósitos foram contratados para colocar as obrigações da Sporting SAD.

Esta ida ao mercado explica-se pela necessidade dos verde e brancos terem liquidez para reembolsar o financiamento intercalar resultante da operação de titularização com a Sagasta Finance no valor de 26,7 milhões de euros. Isto "a título de acréscimo do preço de compra e venda dos créditos", na sequência do contrato de direitos televisivos cedidos à NOS, para pagar o empréstimo obrigacionista de 2018, cujo reembolso está agendado para 26 de novembro deste ano. O que sobrar será canalizado ""para desenvolvimento da atividade corrente" da SAD.

Foi em novembro de 2018 que a SAD leonina foi ao mercado pela última vez. Na altura, o clube atravessava um período complicado, na sequência de agressões de adeptos a jogadores em plena Academia de Alcochete, o que veio a provocar uma série de rescisões unilaterais de atletas, a saída do treinador de então, Jorge Jesus, e o afastamento de Bruno de Carvalho da presidência e da vida interna do clube. Nesse ano, a emissão obrigacionista lançada ficou aquém do objetivo dos 30 milhões de euros, com a SAD a assegurar apenas 26,1 milhões de euros junto de investidores.