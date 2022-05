Sportino junta-se à Havaianas numa campanha contra o desperdício

Nestes depósitos podem ser colocados os chinelos de borracha e pvc que já não são usados. © DR

A Sportino (marca portuguesa de roupa e calçado) aliou-se à brasileira Havaianas para combater o desperdício e dar uma nova vida aqueles chinelos que já não são usados e que provavelmente ficaram esquecidos a um canto.

A empresa portuguesa juntou-se assim à campanha reCycle, desenvolvida pela Havaianas, e implementou em várias das suas lojas Recycle Bin"s, espaços para depositar todos os chinelos de borrachas e PVC. Os chinelos entregues não têm de ser da marca brasileira e a Sportino explica, em comunicado, que "nesta recolha apenas não são aceites slides e chinelos molhados".

Depois será feita uma triagem para decidir qual o fim de cada material e no final o produto reciclado vai ganhar uma nova vida, como tapetes de yoga ou brinquedos para animais de estimação, diz a marca.

Com as atenções do mundo voltadas para o desperdício e para a poluição, a Sportino não podia deixar de se aliar a esta campanha. "O não desperdício é um tema que defendemos desde o início e tivemos obrigatoriamente de nos juntar à Havaianas e ajudar em todo este processo"" diz Joana Nunes Faustino, Gestora da Sportino. "Estes são temas e causas que se têm vindo a tornar cada vez mais importantes a cada ano que passa", frisa a responsável.

Esta campanha conta com mais de 80 pontos de reciclagem em vários países europeus, como no Chipre, em Espanha, em França, na Grécia, em Itália e em Portugal.

Agora, e para além das lojas oficiais da Havaianas, a campanha ganhou nove novos pontos de recolha Sportino: Caldas da Rainha, Leiria, Setúbal, Torres Vedras, Coimbra, Oeiras, Porto (Santa Catarina), Lisboa (na Avenida da República) e Braga.