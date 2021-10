Lisboa, 07/03/2018 - Entrevista a Nuno Ferreira Pires CEO da Sport TV. (Jorge Amaral/Global Imagens) © Jorge Amaral/Global Imagens

As três temporadas do campeonato do mundo de Fórmula 1 entre 2022 e 2024 vão ser transmitidas em Portugal pela SportTV, anunciou esta quarta-feira a operadora.

A SportTV recupera os direitos da prova "rainha" do automobilismo mundial, na posse da Eleven Sports entre 2019 e 2021.

Além do campeonato do mundo de Fórmula 1, o acordo garante também os direitos de transmissão das provas de Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Supercup, refere o comunicado hoje divulgado.