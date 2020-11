Springkode tem à venda casacos com tecnologia anticovid-19

Dinheiro Vivo 18 Novembro, 2020 • 15:53 Partilhar este artigo Facebook

Depois da primeira máscara que inativa o SARS-Cov-2, o coronavírus que causa a covid-19, surgem os casacos com recurso à mesma tecnologia antivírica desenvolvida e aplicada no tecido pela Estamparia Têxtil Adalberto. O design e a confeção ficou a cargo da CMP - Confeções Manuela & Pereira, de Baião, e os novos casacos estão à venda na Springkode, a plataforma de e-commerce portuguesa que liga o consumidor final a uma rede de fábricas de confeção nacionais.

Em comunicado, a Springkode explica que o tecido em causa "incorpora propriedades antimicrobianas e antivíricas que inativam vírus e bactérias, funcionando como um escudo protetor a estes microorganismos". Adicionalmente, acrescenta, a tecnologia Ad-Protect "tem também um tratamento repelente à água impede a fixação de gotículas contaminadas no tecido dificultando ainda mais que a possível contaminação se propague".

Os novos artigos anticovid-19 estão disponíveis em dois modelos, um para homem e outro para senhora, ambos em azul-marinho. O modelo de homem é de estilo parka, com capuz, e custa 119 euros. O de senhora, que tem um custo de 92 euros, é uma gabardine clássica com botões. "Na compra de qualquer um destes produtos, é oferecida uma luva feita do mesmo tecido com o acabamento antivírico para que o utilizador possa tocar em qualquer superfície com a devida proteção", acrescenta o comunicado.

"Em conjunto com as máscaras, que passaram a ser obrigatórias, este casaco vem complementar e aumentar o nível de proteção que muitos procuram", argumenta a Sprongkode, que garante, ainda, disponibilizar "o maior leque de tamanhos, formatos, cores e preços de máscaras sociais certificadas" na sua plataforma. "Optar por máscaras de tecido é, sem dúvida, a melhor opção para o ambiente e a melhor forma de ajudar a Indústria Têxtil Portuguesa a ultrapassar os difíceis tempos que se avizinham", frisa.