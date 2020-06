Stads. A plataforma que permite anunciar nos estádios de 10 clubes da 1º Liga

Já há 10 clubes da 1ª Liga que estão a permitir anúncios nos estádios nas linhas de Leds através da plataforma Stads. Depois de Espanha, Alemanha, Inglaterra ou Itália, Portugal é o mais recente país onde plataforma de comercialização de publicidade israelita começou a operar.

Desde o início de junho 10 clubes de futebol da 1º Liga já que aderiram a esta tecnologia nos seus estádios- Boavista FC, CD Aves, CD Tondela, FC Paços de Ferreira, Gil Vicente FC, Moreirense FC, Rio Ave FC, SC Braga, Vitória FC e Vitória SC – sendo que “até ao final da época estima-se que mais clubes possam aderir”, refere a empresa em nota de imprensa.

“As empresas têm de se registar em https://stads.pt/ para que nós possamos entrar em contacto com elas. Depois de lhes darmos acesso à plataforma só têm de selecionar o jogo de futebol onde querem anunciar, o número de minutos que pretendem e carregar o conteúdo que lhes interessa transmitir. Desde o início do mês que nos apercebemos que algumas empresas, para nós muito relevantes mas de dimensão menor, como por exemplo restaurantes, não têm elementos multimédia prontos para serem transmitidos e, por isso, ajudamos também as empresas na produção e edição de conteúdos, de modo a que ninguém seja deixado de fora”, explica Filipe Magalhães, um dos representantes em Portugal da empresa israelita Stads, citado em nota de imprensa.

Os anunciantes vão desde negócios locais, como petisqueiras, como de de âmbito nacional, como sites de perfumes ou marcas de casinos online, podendo anunciar na plataforma com um orçamento a partir dos 500 euros.

“Esta tecnologia veio, não só dar a possibilidade às empresas de anunciar num mercado com uma audiência estimada de milhões de pessoas, mas também permitir um rendimento extra aos clubes, que sofreram fortes perdas financeiras com a paragem dos jogos devido à pandemia covid-19”, refere a plataforma em nota de imprensa. O campeonato retomou em junho, com jogos à porta fechada, para evitar propagação do novo coronavírus.

A Stads permite ainda que empresas portuguesas possam comprar publicidade virtual nas ligas espanhola, alemã, italiana ou inglesa. “Ao escolher anunciar, por exemplo, na liga alemã a empresa vai ver o seu anúncio transmitido no conjunto de países previamente selecionados – uma vez que esta publicidade é “injetada” apenas no conteúdo vídeo”, descreve a plataforma fundada em 2018 por um grupo de empresários ligados ao desporto e de empreendedores tecnológicos e que tem o ex-internacional italiano, Del Piero, como rosto oficial da marca.