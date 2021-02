Standard & Poor's mantém rating do Metropolitano de Lisboa no nível BBB

Estação de metro de Lisboa. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

A agência de rating Standard & Poor's (S&P) dá conta no relatório de avaliação da atribuição do nível BBB ao Metropolitano de Lisboa, mantendo o rating atribuído em 2020.

Em comunicado, o Metro de Lisboa (ML) indica que a empresa norte-americana faz referência a "questões desfavoráveis relacionadas com a pandemia, que levaram à redução de procura e à acentuada quebra de receita, assim como à incerteza associada à recuperação, no futuro, do número de passageiros transportados".

A agência indica também que o ML tem operado "seguindo as orientações do Estado", entidade que "assumiu as necessidades de financiamento da empresa de forma adequada e atempada, incluindo o apoio extraordinário devido à diminuição de receita decorrente da pandemia COVID-19."

A S&P considera o papel do Metro de Lisboa como crítico para Portugal, notando que "permite ao Governo cumprir políticas públicas de promoção de mobilidade sustentável e social, através da ligação de zonas periféricas ao centro da cidade de Lisboa".

A agência de rating reconhece que, mesmo apesar das dificuldades e redução de passageiros devido à pandemia, o Metro de Lisboa tem dado continuidade à execução do plano de investimento plurianual, que inclui "a extensão da rede, melhorias na sinalização e aquisição de material circulante."

O ML pretende investir cerca de 600 milhões de euros ao longo dos próximos três anos, recorrendo a financiamentos dos fundos de coesão da União Europeia, doGoverno de fundos de investimento destinados a atingir objetivos ambientais.