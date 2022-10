Start Campus lança plataforma para apoiar projetos comunitários

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Outubro, 2022 • 17:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa Start Campus, responsável pela construção do megacentro de dados SINES, lançou esta terça-feira uma plataforma para apoiar projetos comunitários em Sines e Santiago do Cacém (Setúbal), com um financiamento de 100 mil euros.

A Plataforma Comunitária GAMMA, que foi apresentada esta terça-feira em Sines, durante a Feira do Mar, evento promovido pelo Sines Tecnopolo, visa "capacitar os membros da comunidade a serem líderes no desenvolvimento regional, apoiando iniciativas locais", explicou Fabíola Bordino, diretora da Start Campus à agência Lusa.

A iniciativa "dirige-se a qualquer pessoa ou organização, desde que o projeto seja para as localidades de Sines e de Santiago do Cacém", esclareceu.

A plataforma, cujo nome é inspirado no navegador Vasco da Gama, figura histórica e natural de Sines, tem um caráter anual e destina-se a ideias ou projetos nas áreas do desenvolvimento educacional, ambiente, comunidade e empreendedorismo.

A intenção é financiar, até 90%, "iniciativas que ampliem ou melhorem a oportunidade de acesso à qualidade educacional, que protejam ou conservem o meio ambiente natural ou que difundam a consciência ambiental e que unam pessoas e organizações para fortalecer o tecido social da sua comunidade", revelou.

Também na área do empreendedorismo, a empresa pretende financiar iniciativas "que representem e promovam ideias inovadoras e criativas, que tragam crescimento, valor e prosperidade para a comunidade".

"Desafiamos a comunidade a pensar naquilo que é mais importante, naquilo que precisam, naquilo que gostariam de ver crescer não só para a sua comunidade, mas para a região e a intenção é receber o máximo de projetos inovadores que tenham impacto" neste território, reforçou.

De acordo com a responsável, na primeira edição, o GAMMA "vai atribuir 100 mil euros" a projetos "que tragam benefícios concretos à comunidade desta região", podendo candidatar-se "pessoas, organizações ou empresas com propostas de projetos transformadores" e "centrados nas comunidades locais".

"É um programa de coparticipação que corresponde a um processo anual de inscrição, seleção, financiamento e apoio a projetos da comunidade local", frisou.

As candidaturas podem ser entregues entre 15 de outubro de 2022 e 15 de janeiro de 2023 na página da internet da empresa e, segundo Fabíola Bordino, "as propostas serão avaliadas por um comité que irá rever e orientar os projetos, ficando os finalistas sujeitos a uma sondagem comunitária e seleção final".

"Esta sondagem, ao estilo de orçamento participativo, dá à comunidade a última palavra sobre cada projeto", podendo a população de Sines e de Santiago do Cacém votar "através do nosso 'website' ou através de 'sms'", indicou.

Os vencedores deste projeto serão conhecidos "em finais de abril do próximo ano".

Além do financiamento aos projetos vencedores, a Start Campus também dará apoio técnico para garantir a sua execução no terreno e em benefício da comunidade.

A Start Campus é responsável pelo desenvolvimento do projeto SINES, um campus Hyperscaler Data Centre com capacidade de 495 MW em Sines, num investimento de 3,5 mil milhões de euros.