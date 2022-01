"Startup" da Galp desenvolve soluções de mobilidade elétrica para EUA

GoWithFlow, empresa que construiu uma plataforma para as gestoras de frotas gerirem veículos e diminuírem as emissões poluentes. (André Rolo / Global Imagens) © André Rolo / Global Imagens

A "startup" da Galp "GoWithFlow" está a desenvolver soluções de mobilidade elétrica sustentável, no âmbito do projeto "Digital Delta", que deverão ser implementadas em Memphis, nos Estados Unidos, anunciou a petrolífera.

"A "GoWithFlow", uma "startup" [empresa com rápido potencial de crescimento económico] para a mobilidade sustentável detida pela Galp desde 2019, está a desenvolver soluções de mobilidade elétrica e sustentável que deverão ser aplicadas na cidade de Memphis, nos Estados Unidos", indicou, em comunicado, a Galp.

Questionada pela Lusa, a empresa não revelou o valor de investimento nestas soluções.

O projeto "Digital Delta" será implementado no âmbito de um consórcio liderado pela Universidade de Memphis, selecionado pelo Governo dos EUA, a propósito do programa "Build Back Better Regional Challenge", e está centrado na eletrificação de soluções logísticas "last mile" para soluções logísticas, em opções de micro mobilidade urbana e destinadas aos transportes públicos e partilhados para empresas, trabalhadores, visitantes e habitantes de Memphis.

Segundo a mesma nota, o consórcio recebeu uma subvenção inicial de 500.000 dólares (cerca de 442.000 euros) para desenvolver a proposta.

O plano do consórcio prevê a implementação de infraestruturas para gerir as tarifas, "ultrapassar barreiras à criação de economias de escalas" e para ligar componentes urbanas, suburbanas e rurais através de programas para a promoção da mobilidade sustentável.

"Os planos do consórcio transformarão a área de Memphis e servirão como um exemplo de liderança em transformação urbana não apenas nos Estados Unidos, mas também a nível internacional", afirmou, citado no mesmo documento, a presidente executiva da "GoWithFlow", Jane Hoffer.

Em Portugal, a "GoWithFlow" tem trabalhado com empresas e municípios como Lisboa, Porto e Cascais.