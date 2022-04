Startup lusa lança "SPEAK For Ukraine" para ajudar refugiados a quebrar barreiras linguísticas

© Wojtek RADWANSKI/AFP

A startup portuguesa SPEAK lançou uma nova plataforma designada "SPEAK For Ukraine" (Falar pela Ucrânica, tradução livre) para responder às necessidades dos refugiados. O objetivo é integrar refugiados nas comunidades locais e ajudá-los a superar barreiras linguísticas e culturais. Os apoios disponibilizados "SPEAK For Ukraine" podem ser consultados aqui.

Já são vários os voluntários inscritos nesta iniciativa, provenientes de 60 cidades do mundo inteiro, informa a startup em comunicado.

A iniciativa pretende ajudar as famílias a superar barreiras linguísticas, culturais e a obterem apoio. A SPEAK pretende que a sua comunidade se expanda para países vizinhos da Ucrânia, onde a startup ainda não marca presença.

Neste momento, são mais de 40 mil refugiados registados na Lituânia, onde a plataforma também opera como "SPEAK Lithuania", através da qual ajuda os ucranianos na aprendizagem de novas línguas como o lituano e inglês.

Esta iniciativa começou no passado dia 12 de março, 16 dias após o início da guerra na Ucrânia, e numa altura em que mais de quatro milhões de ucranianos se deslocaram do seu país para cidades europeias, sublinha a tecnológica em comunicado.

O cofundador e CEO da SPEAK, Hugo Menino Aguiar, sublinha que é "através da "SPEAK For Ukraine" que queremos complementar o trabalho que se tem vindo a desenvolver em diferentes cidades do mundo e dar assistência a refugiados e migrantes para se integrarem nas comunidades locais e ultrapassarem a barreira linguística".

A SPEAK, fundada em 2014, interliga migrantes, refugiados e locais através do apoio linguístico e cultural. Esta é uma comunidade presente em mais de 12 países e com 50 mil pessoas. A plataforma é dedicada aos refugiados e conta com a colaboração da Representação da Comissão Europeia em Portugal e da "BeHuman", associação portuguesa sem fins lucrativos, sublinha a SPEAK em comunicado. O projeto conta ainda com o apoio da Fundação Ageas, uma organização portuguesa de apoio a instituições de solidariedade social.