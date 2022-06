Startup Portugal e IDC comparam startups no ecossistema português

© Unsplash

A Startup Portugal e a International Data Corporation (IDC) vão lançar um inquérito para comparar o estado das startups no ecossistema português. O questionário é destinado a fundadores ou country managers de startups e scaleups (grupo de empresas de alto crescimento). A data limite de resposta é dia 30 de junho.

"Além do número de startups e informações sobre políticas, regulamentação, incentivos, capital, talento, corporações e os principais facilitadores do ecossistema, este relatório analisa as principais tendências emergentes, desafios, oportunidades e o futuro do ecossistema português", revela a Startup Portugal em comunicado.

Este ano, a Startup Portugal pretende aferir o nível de diversidade dos fundadores da equipa e as "novas medidas públicas para fomentar o crescimento do ecossistema em Portugal", lê-se na mesma nota.

O relatório tem por base a pesquisa da IDC, dados públicos, resultados do inquérito a fundadores de startups e mais de 30 entrevistas com os principais stakeholders do ecossistema empreendedo nacional. Os resultados vão ser divulgados na próxima Web Summit.

A primeira edição do estudo, divulgada no final de 2021, apresentou o ecossistema atual, com os principais players e KPI (indicadores chave de desempenho) e uma comparação entre Portugal e as outras nações.