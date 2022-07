Startup portuguesa cria recifes artificiais para salvar os oceanos

Os "eco recifes" da The Reef Company © Direitos Reservados

"Colocar a tecnologia ao serviço dos oceanos para os salvar" é a premissa da The Reef Company, a startup portuguesa que criou "eco recifes" para fazer face à perda da biodiversidade. A tecnologia, que serve de "apartamento" para peixes e plantas, já conseguiu captar as parcerias governamentais e tecnológicas necessárias para ser implementada, em projeto-piloto, ainda este ano na zona da Comporta, no distrito de Setúbal.

Com Jeroen van de Wall e Manuel Simas ao leme, o trabalho da empresa assenta em dois modelos tecnológicos: "eco recifes" artificiais, que são estruturas de abrigo para a vida marinha que contribuem para a melhoria da resiliência costeira, e o aparelho BluBloox, uma infraestrutura responsável por recolher, gravar e analisar dados marítimos que servirão diversas finalidades como, por exemplo, turismo, indústria alimentar e investigação científica.

"Infelizmente, já não será possível salvar o planeta através de soluções 100% naturais, pelo que devemos tirar o melhor partido das inovações tecnológicas para reverter a situação", afirma Jeroen van de Wall, fundador e CEO da The Reef Company, citado em comunicado. Assim sendo, a solução usa materiais "de baixo carbono e provenientes de resíduos locais, como dragados, consistindo num geopolímero, fabricado localmente, o mais próximo possível dos locais de implantação", segundo esclarece a empresa.

Com ambições de levar os "eco recifes" a todos os continentes, a startup afirma já ter recebido "demonstrações de interesse por parte do Brasil, Costa Rica, Malásia e Médio Oriente". Contudo, Portugal foi o país eleito para iniciar a operação da The Reef Company, que escolheu Cascais e a Madeira como destinos seguintes.

"Portugal é um país de mar e, onde outrora se encontravam extensas pradarias marinhas cheias de vida, encontramos agora verdadeiros desertos. Além disso, somos banhados pelo oceano, pelo que não temos melhor motivo para começar a atuar aqui", diz Jeroen van de Wall.

Com uma equipa internacional constituída por 15 pessoas, a empresa revela contar "fechar novas parcerias em breve, atrair talento português e criar centros de excelência para apoiar a operação".