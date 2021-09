Startup Reckon.ai recebe investimento de 1,5 milhões liderado pelo Fundo NOS 5G

Dinheiro Vivo 07 Setembro, 2021 • 11:00 Partilhar este artigo Facebook

Baseada no Porto, a Reckon.ai, uma startup tecnológica portuguesa que desenvolve soluções de inteligência artificial e visão computacional aplicadas ao retalho, fundada em 2017 por Ana Pinto (CEO) e Paulo Ribeiro (CTO), é a primeira a ser investida pelo Fundo NOS 5G, gerido pela Armilar Venture Partners.

Na estreia no investimento em startups com modelos de negócio apoiados em 5G, o Fundo NOS 5G liderou, juntamente com a Portugal Ventures, a ronda de capital seed na Reckon.ai, no valor total de 1,5 milhões de euros, que contou também com a participação dos investidores portugueses Bright Pixel e WiseNext.

A Reckon.ai está atualmente a desenvolver a sua tecnologia aplicada ao retalho automatizado e tem na solução "BuyBye" a materialização do conceito grab-and-go para uma compra autónoma e automatizada. "Esta solução, assente na tecnologia de visão computacional, é composta por um expositor que combina câmaras e sensores de carga para obter imagens e alterações de peso nas prateleiras, por forma a determinar todas as movimentações dos produtos em venda. O expositor tem uma porta, controlada pelo sistema e desbloqueável através de uma app, utilizada para identificar o cliente e processar o pagamento", explica a NOS em comunicado.

A CEO e co-founder da Reckon.ai, Ana Pinto, refere no mesmo comunicado que "o fecho desta ronda seed permite que a Reckon entre numa nova fase de crescimento. Acreditamos que o conjunto de investidores que reunimos nos ajudarão a acelerar o negócio de uma forma muito rápida, chegando a mercados prioritários na nossa estratégia, onde existe maior adoção deste tipo de tecnologias. A NOS é um parceiro crucial para a nossa estratégia tecnológica, e estamos muito entusiasmados por poder contar com o seu apoio e know-how em 5G que nos permitirá levar a nossa solução para outro nível".

Por seu lado, Jorge Graça, CTO da NOS, salienta que "o investimento na Reckon.ai representa um marco histórico para o Fundo NOS 5G, o único em Portugal constituído para apoiar startups tecnológicas a retirar o máximo partido das potencialidades da quinta geração de comunicações móveis. Estamos muito entusiasmados por apoiar a Reckon.ai a desenvolver as suas soluções altamente inovadoras, as quais sabemos que vão beneficiar tremendamente da introdução do 5G".

O Fundo NOS 5G, com capital inicial de 10 milhões de euros e um período de investimento estimado de cinco anos, é o primeiro em Portugal orientado para a nova tecnologia móvel. O objetivo é investir em soluções tecnológicas inovadoras, abrangendo desde a infraestrutura de rede até aos produtos ou serviços para clientes, privilegiando projetos tecnológicos nas primeiras fases de desenvolvimento, cobrindo áreas tão diversas como a tecnologia de redes, Internet of Things (IoT), data & analytics, cloud computing, realidade virtual e aumentada, cibersegurança, entre outras.