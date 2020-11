"Startup" Yotta Energy vence "Starter Business Acceleration" da EDP

Central solar © Diana Quintela / Global Imagens

A "start-up" norte-americana Yotta Energy, que desenvolveu uma solução de armazenamento de energia solar, venceu a segunda edição global do "Starter Business Acceleration", criado pela EDP, Verbund e TurningTables.

Este programa de aceleração de "start-ups" (empresas com rápido potencial de crescimento económico) tem como objetivo apoiar as empresas na criação de soluções relevantes para a indústria da energia, precisou, em comunicado, a elétrica, adiantando que a vencedora recebeu 50 mil euros para investir no seu negócio.

"A EDP, através da EDP Ventures, anunciou recentemente o investimento na Yotta Energy, com a qual já se encontra também a desenvolver um projeto-piloto para testar a sua solução inovadora no negócio do grupo", sublinhou. A EDP destaca, ainda, que, além da start-up vencedora, tem já 10 outros projetos-piloto confirmados e mais 22 a serem avaliados, com start-ups que participaram nesta edição do 'Starter Business Acceleration', e que "vão trazer novas soluções para as várias áreas de negócio da empresa, em diferentes geografias".

O programa arrancou no início de fevereiro com um aumento de 64% no número de candidaturas em relação ao ano anterior, diz a EDP. Das 820 start-ups de 74 países que se candidataram à segunda edição, foram escolhidas 30 para participar em três módulos virtuais com duração de três dias - na América Latina (Brasil), na América do Norte (Houston) e na Europa (Viena) - e trabalhar em conjunto com as empresas parceiras no desenvolvimento de projetos piloto que viessem resolver os seus desafios de negócio.