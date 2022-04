Startups aceleram inovação social e tecnológica no IRN

A Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) estabeleceu, em colaboração com a nova área do IRN (Instituto dos Registos e Notariado) dedicada à responsabilidade social e ambiental, um protocolo para criação de projetos-piloto com startups da sua comunidade. O objetivo é unir startups a empresas, neste caso a uma entidade pública, refere a Casa do Impacto em comunicado.

Os projetos vão ter a duração de um ano e têm em vista o desenvolvimento de projetos inovadores, sustentáveis e com potencial de escalabilidade, afirma a instituição.

O protocolo, assinado esta segunda-feira, estabeleceu que as startups que compõem os projetos são a Speak, Academia de Código e The Minimal Magazine, estando as mesmas inseridas nas áreas da inserção social e diminuição de desigualdades sociais, tecnologias de informação e saúde mental.

Startups que aceleram inovação social e tecnológica

A startup Speak, que liga refugiados e migrantes a locais para ensinar e aprender línguas, vai iniciar várias iniciativas de formação dos colaboradores do IRN promovendo conhecimento acerca de temas como a diversidade e inclusão social, provocando mudança de comportamentos pessoais e no local de trabalho, com foco no atendimento e valorização de canais de comunicação.

A Academia de Código, que promove bootcamps de programação para mudança de carreira e maior literacia tecnológica, vai criar uma ferramenta para automatizar e filtrar dados do IRN, através do desenvolvimento de um programa de inteligência artificial para área financeira.

A The Minimal Magazine, projeto editorial de inovação social e academia de impacto para pessoas e organizações, vai criar uma série de iniciativas de formação dos colaboradores do IRN, para promoção do seu bem-estar e saúde mental.

A respeito dos objetivos da parceria a diretora da Casa do Impacto, Inês Sequeira, esclarece que "os projetos-piloto são uma forma de darmos a conhecer as soluções de negócio da nossa comunidade de startups de impacto, criando relações com empresas corporativas ou mesmo entidades estatais, alavancando o impacto ambiental e social que aqui impulsionamos. O objetivo é que no futuro possamos chegar a outras entidades e órgãos públicos com as soluções inovadoras. Que estes pilotos sejam exemplo do que pode ser feito com outras entidades do setor público".

A Presidente do Conselho Diretivo do IRN, Filomena Rosa, explica que "é com orgulho que firmamos esta parceria com a Casa do Impacto e implementamos os três primeiros pilotos com o Hub de Empreendedorismo e Inovação social e ambiental da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Queremos que estes projetos sejam um exemplo do que pode ser construído quando aliamos o empreendedorismo e a inovação à esfera pública".