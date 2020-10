StayAway Covid obrigatória? Constitucionalistas estão divididos

O primeiro-ministro António Costa na sessão de apresentação da aplicação StayAway Covid, no Porto (1 de setembro 2020) © Rui Manuel Farinha/Lusa

João Pedro Henriques e Susete Francisco/DN 14 Outubro, 2020 • 18:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A intenção governamental de impor "a utilização da aplicação StayAway Covid, no contexto laboral, académico, nas forças armadas e de segurança e na administração pública em geral" suscita controvérsia entre os constitucionalistas.

Há quem ache inconstitucional, há quem ache que, por um lado, é mas, por outro, não é, e há também quem pense que é constitucional, sem dúvidas. O DN ouviu três constitucionalistas - os quais emitiram, como é de norma, três opiniões diferentes.

Pedro Bacelar Vasconcelos, deputado da bancada do PS e presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais na última legislatura, espera para ver a proposta que vai dar entrada na Assembleia da República, mas confessa desde já a sua "perplexidade quanto à viabilidade" de uma proposta desta natureza.

Por razões práticas, antes de chegar às constitucionais - se o uso de telemóvel não é obrigatório, como é que se pode impor a obrigatoriedade da aplicação?

Jorge Reis Novais, professor e em tempos assessor constitucional do Presidente Jorge Sampaio, também argumentou que é inconstitucional impor com força de lei o uso de uma aplicação num telemóvel quando ao mesmo tempo não é de modo algum obrigatório o uso de telemóvel ou o uso do tipo de telemóveis que podem acolher essa aplicação (smartphones). "Nem toda a gente tem telemóvel ou esse tipo de telemóvel, não vejo como isso se possa impor", afirma ao DN.

Como aspeto positivo, Reis Novais salienta, no entanto, o facto de o governo estar agora a pretender legislar através de uma proposta de lei a ser debatida e votada no Parlamento, conferindo portanto ao diploma maior legitimidade. "É um ponto positivo porque até agora o governo fazia as coisas sozinho. É um passo que saúdo."

No seu entender, também, a questão da inconstitucionalidade não se coloca no plano da preservação (ou não) da privacidade. "Tanto quanto se conhece da aplicação, não há invasão da privacidade", afirma o constitucionalista.

Pode ler o artigo completo em DN.pt