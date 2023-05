STCP aumentou gastos em 15,8 ME e receitas em 8,1 milhões de euros durante o ano de 2022

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Maio, 2023 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) aumentou os gastos (15,8 milhões de euros) mais do que as receitas (8,1 milhões) em 2022, mas manteve lucros finais acima dos 80 mil euros.

"Em 2022 os rendimentos foram de 69,3 milhões de euros, aumentando 8,1 milhões de euros relativamente a 2021", pode ler-se num comunicado hoje enviado pela empresa, e os gastos operacionais "os gastos operacionais foram de 79,7 milhões de euros, aumentando cerca de 15,8 milhões de euros face a 2021", refere o comunicado relativo às contas de 2022, aprovadas em assembleia geral esta segunda-feira.

Relativamente à componente que mais aumentou, a dos gastos, a STCP explica que "os materiais consumidos e fornecimentos e serviços externos atingiram os 37,4 milhões de euros, um aumento de 13,9 milhões de euros, devido essencialmente ao acréscimo dos gastos com energia em 14 milhões de euros".

Já os gastos com pessoal "foram cerca de 34,2 milhões de euros, aumentando 1,2 milhões de euros", uma variação "justificada essencialmente pelo aumento salarial de 2%".

Quanto às receitas, no transporte atingiram os 45,2 milhões de euros, um aumento de "11,8 milhões de euros fruto do crescimento da procura".

"As compensações por obrigações de serviço público (OSP), no valor de cerca de 11,3 milhões de euros, diminuíram cerca de 5,7 milhões de euros", pode ler-se no comunicado divulgado hoje pela empresa liderada por Cristina Pimentel, mas "os outros subsídios à exploração cresceram cerca de 1,7 milhões de euros, explicado pelas verbas extraordinárias de apoio ao combustível".

Segundo a empresa, "decorrente do desempenho acima referido dos rendimentos e gastos, o EBITDA [rendimentos antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] recorrente 2022 foi negativo no montante de cerca de 2,7 milhões de euros, o que representou um agravamento de 6,9 milhões de euros relativamente a 2021".

Já o resultado não recorrente "atingiu o valor positivo de 1,7 milhões de euros em 2022", tendo a variação sido positiva em dois milhões de euros face a 2021.

"O resultado financeiro foi nulo no ano de 2022", explicando a empresa que segundo as condições de intermunicipalização da empresa, em 2019, "foi assumida pelo Estado a dívida histórica da STCP, por conta de cobertura de prejuízos, deixando de existir gastos de financiamento associados".

Assim, "o resultado líquido foi positivo no montante de 84 mil euros, apresentando um valor idêntico a 2021", em que tinha sido de 83 mil euros.

A transportadora refere ainda que o investimento feito em 2022 chegou aos 2,8 milhões de euros, destacando-se "as obras de requalificação realizadas na Estação de Recolha da Via Norte, no montante de 1,6 milhões de euros e as obras de renovação do posto de abastecimento de gás de Francos, no montante 710 milhares de euros".

A empresa transportou 68,6 milhões de passageiros em 2022, um valor 34% acima dos 51 milhões de 2021, mas abaixo dos 76,7 milhões de 2019, segundo disse a empresa à Lusa em janeiro.

A STCP contava, no final de 2022, com 1.334 trabalhadores e uma frota de 420 autocarros e sete carros elétricos, estando prevista para este ano a entrada em funcionamento de 48 autocarros standard elétricos.

O capital e participações sociais da STCP foram transferidos, em 2021, do Estado para os municípios do Porto (53,69%), Vila Nova de Gaia (12,04%), Matosinhos (11,98%), Maia (9,61%), Gondomar (7,28%) e Valongo (5,4%).