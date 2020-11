STCP quer vender imóvel na Maia por pelo menos 5 milhões

O prazo para a apresentação de propostas de compra do imóvel termina a 4 de dezembro. © D.R.

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Novembro, 2020 • 12:00

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) publicou esta sexta-feira um anúncio na imprensa onde publicita as propostas para a aquisição do imóvel na Estrada Exterior da Circunvalação n.º 7234, na Maia, devem ter o montante mínimo de cinco milhões de euros.

Segundo o anúncio, o prazo para a apresentação de propostas termina no dia 4 de dezembro.

"A STCP reserva-se no direito de não efetuar a adjudicação a nenhuma proposta, sem ter que o justificar e sem que os concorrentes possam apresentar uma reclamação ou exigir indemnização", acrescenta no anúncio.

Contactada pela Lusa, a STCP respondeu que a colocação de ativos no mercado "é uma prática recorrente" da empresa e que a mesma não tem "por hábito prestar informações adicionais ao que consta no anúncio público".

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário na Área Metropolitana do Porto, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes, nomeadamente Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.