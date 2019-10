STCP recebe pacote de 35,8 milhões para renovar frota

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto vai receber um pacote de 35,8 milhões de euros, sem IVA, do Estado para suportar os custos na renovação da frota entre 2020 e 2021, conforme definido em portaria publicada em Diário da República. O valor total do investimento é de 45,7 milhões e prevê a compra de 164 novos autocarros, entre outros intervenções na frota e infraestruturas.

O montante global será ainda apoiado por subsídios do POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos), no valor de 8,9 milhões de euros, e por uma verba de autofinanciamento prevista no Plano de Orçamento da STCP de pouco mais de um milhão de euros.

A comparticipação do Estado neste plano de investimentos foi acordada quando foram fixadas as condições da transmissão das ações da STCP que estavam na esfera do Estado para os municípios de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo e Vila Nova de Gaia, conforme estipulado em decreto-lei de 11 de outubro deste ano.

O Estado ficou obrigado a assumir “obrigações inerentes ao pagamento dos custos relativos à renovação da frota e outros já aprovados nos anos de 2017, 2018 e 2019 que se encontram atualmente em curso e de acordo com o previsto nos planos de atividades e orçamento da STCP”, diz a portaria hoje publicada.

94 autocarros em 2020

Já no próximo ano, a STCP irá contar com 94 novos autocarros. No plano de renovação de frota, está prevista a aquisição de 78 unidades a gás natural, a que se somará a compra de 13 tradicionais e três elétricos, o que absorverá quase metade do investimento previsto, ou seja, mais de 21 milhões de euros. Para 2021 está agendada a compra de 68 autocarros a diesel e dois elétricos, cujo orçamento é de 17,6 milhões de euros.

Nestes próximos dois anos, serão ainda realizadas intervenções para a renovação do posto de abastecimento GNL (gás natural liquefeito) da estação de recolha de Francos e será criado um posto de carregamento de viaturas elétricas. Os edifícios das estações de recolha de Francos e da Via Norte vão também ser alvo de requalificação.

No plano, está ainda previsto um conjunto de pequenos investimentos ao nível das novas tecnologias de informação, nomeadamente site e plataformas de apoio ao cliente e avaliação de qualidade do serviço.