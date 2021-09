STCP reforça autocarros de 1 de outubro até 17 de dezembro

A STCP vai reforçar a oferta de autocarros entre 1 de outubro e 17 de dezembro. A transportadora municipal do Grande Porto vai aumentar as circulações em 13 linhas nos dias úteis, segundo informação divulgada nesta quinta-feira.

O aumento da frequência será possível porque a STCP vai contratar cinco transportadoras privadas para operarem em outras nove linhas.

Os veículos das empresas privadas vão operar nas linhas 403 (Boavista [Casa Música]-Campanhã); 705 (Hosp. S. João-Valongo [Continente]); 900 (Cordoaria-Sto. Ovídio); 601 (Cordoaria-Aeroporto [Via Mar Shopping]); 706 (Hosp. S. João-Ermesinde [Est] via Mte Penedo); ZC (Estádio do Dragão-Areias); 604 (Hosp. S. João-Aeroporto [Via Crestins]); 707 (Hosp. S. João-Ermesinde [Est] via Arregadas) e ZF (Valadares [Estação]-Francelos).

Os autocarros das empresas privadas "irão apresentar a imagem e marca "STCP", para melhor compreensão dos clientes e identificação das linhas", refere a transportadora liderada por Manuel Queiró em comunicado.

Ao sobrarem autocarros, a STCP poderá aumentar as circulações nas linhas 200 (Bolhão-Cast. Queijo); 205 (Campanhã-Cast. Queijo); 703 (Cordoaria-Sonhos); 201 (Aliados-Viso); 207 (Campanhã-Mercado da Foz); 800 (Bolhão-Gondomar); 203 (Marquês-Cast. Queijo); 208 (Aliados-Aldoar); 801 (Cordoaria-S. Pedro da Cova); 204 (Hosp. de S. João-Foz); 305 (Cordoaria-Hosp. de S. João); 501 (Aliados-Matosinhos (praia) e 907 (Boavista-Vila D"Este).

A linha 600 (Aliados-Maia) será feita exclusivamente com autocarros articulados, nos dias úteis, no período diurno, para acomodar mais passageiros.

Desde meados de setembro, com o novo ano letivo e o regresso ao trabalho presencial, a procura pelos transportes públicos tem aumentado, o que obriga ao reforço de oferta para não deixar os passageiros apeados.

É a segunda vez desde o início do ano que a STCP reforça a oferta, graças ao apoio do Fundo Ambiental, que proporciona financiamento de 750 mil euros, dividido em duas fases. A primeira fase decorreu entre 24 de maio e 23 de junho. Na altura, os transportes públicos estavam limitados ao transporte de dois terços da lotação máxima permitida.