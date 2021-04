Stellantis distribui dividendo especial de 1.000 milhões de euros

A Stellantis, criada pela fusão da Fiat-Chrysler e da PSA, é o quarto maior fabricante automóvel do mundo © JEFF KOWALSKY / AFP

A assembleia-geral do grupo automóvel Stellantis aprovou a distribuição de um dividendo especial de 1.000 milhões de euros, equivalente a 32 cêntimos por ação, foi anunciado em comunicado.

Num comunicado divulgado hoje, a construtora automóvel afirma que na assembleia-geral, a primeira depois da criação do grupo em janeiro deste ano pela fusão da Fiat-Chrysler e da PSA, apoiou todas as propostas da direção, entre as quais se destacava esta distribuição de dividendos.

O grupo automóvel precisa que o dividendo será pago durante o corrente mês e os fundos serão provenientes da reserva de capital gerada no final de 2020 pela redução do capital nominal da Stellantis relacionada com a distribuição de ações que a PSA tinha no fabricante de componentes Faurecia.

Em 04 de janeiro, os acionistas do grupo automóvel francês PSA aprovaram em definitivo e por 99,95% dos votos a fusão com a Fiat-Chrysler numa assembleia geral extraordinária realizada em paralelo com a da empresa italo-americana.

O então líder da PSA e presidente executivo da Stellantis, Carlos Tavares, garantiu então que estavam "prontos para a fusão, para criar valor e para avançar para a próxima fase desta história fabulosa".

A dimensão da Stellantis, tendo em conta os dados agregados das duas empresas relativos a 2019, vai colocá-la como o terceiro fabricante mundial em volume de negócios, com 167 mil milhões de euros, e o quarto em volume de veículos, com mais de oito milhões, atrás apenas da Volkswagen, Toyota e da aliança Renault-Nissan-Mitsubisthi.