Stellantis espera começar a operar gigafábrica em França no primeiro semestre

© Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Abril, 2023 • 17:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Stellantis espera começar a operar a primeira de cinco gigafábricas para a eletrificação e com capacidade para 40 gigawatt-hora em Douvrin, França, no primeiro semestre deste ano, anunciou esta quinta-feira o presidente executivo do grupo, Carlos Tavares.

"A primeira gigafábrica será inaugurada no primeiro semestre de 2023 e está agora perfeitamente preparada. Isso significa que iremos fazer as primeiras amostras para células de baterias até ao final do ano e que iremos produzir essas células em massa a partir do próximo ano", disse Carlos Tavares na assembleia-geral do grupo, que se realizou hoje em Amesterdão.

A fábrica em Douvrin será a primeira de três fábricas com capacidade para 40 GWh, sendo seguida por Kaiserlautern (Alemanha) em 2025 e Termoli (Itália) em 2026, numa parceria com a Automotive Cells Company.

A parceria com a LG Energy Solution vai permitir a criação de uma fábrica com capacidade para mais de 45 GWh em Windsor, Canadá, a partir do próximo ano e a colaboração com a Samsung SDI vai assegurar mais de 33 GWh em Kokomo, Estados Unidos da América, a partir de 2025.

Esta é a primeira fase de um projeto que pretende gerar cerca de 400 GWh até 2030, repartidos por 250 na União Europeia e 150 GWh na América do Norte.

"Mas isso não é suficiente, como sabem. Não podemos concentrar-nos apenas nas células de bateria, precisamos, também, de nos concentrarmos no fornecimento de matérias-primas que irão garantir" este fornecimento, disse aos acionistas.

Nesse campo, o empresário apresentou as parecerias com cinco empresas para garantir o fornecimento de matérias-primas, incluindo Vulcan Energy Zero Carbon Lithium, Controlled Thermal Resources, Alliance Nickel, Element 25 e Terrafame.

Segundo o presidente executivo, estes desenvolvimentos vão permitir mais que duplicar o número de veículos elétricos exclusivamente a baterias (BEV) até 2030.

Atualmente, o grupo nascido em 2021 após a fusão da Peugeot-Citroen e da Fiat-Chrysler conta com 23 BEV no seu portefólio, estimando subir este número para 47 em 2024 e para mais de 75 em 2030.