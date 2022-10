Stellantis espera faturar mais de dois milhões ao ano com economia circular

Stellantis © DR

A companhia de automóveis Stellantis pretende faturar mais de dois milhões de euros anuais até 2030 através da unidade de economia circular. O plano de descarbonização da empresa prevê atingir as zero emissões líquidas de carbono até 2038, avança a empresa em comunicado.

Os principais objetivos da unidade são "prolongar a vida dos veículos e dos componentes", para durarem o maior tempo possível e "devolver materiais e veículos em fim de vida ao circuito de produção para criar novos veículos e produtos", lê-se na nota.

A vice-presidente da unidade de negócios de economia circular da Stellantis, Alison Jone, explica que quer "construir um negócio sustentável e rentável baseado nos princípios da economia circular nos mercados onde estamos presentes".

A estratégia da economia circular assenta em quatro R: reconstruir, reparar, reutilizar e reciclar, para "preservar e proteger os recursos do planeta".

Ou seja, reconstruir as "peças usadas, desgastadas ou defeituosas", reparar peças desgastadas que são "reinstaladas em veículos dos clientes". Reutilizar peças que estão "ainda em boas condições em fim de vida e são vendidas em 155 países" e, por fim, reciclar os "resíduos de produção e veículos em fim de vida que voltam ao processo de produção".

A responsável acrescenta que "com a nossa mentalidade dos quatro R, agora estamos a expandir-nos com grande rigor, fortalecendo as nossas capacidades, equipas e instalações, ao mesmo tempo que criamos um ecossistema inteligente e integrado para gerir melhor a escassez de materiais e o nosso caminho em direção às zero emissões líquidas de carbono", conclui a nota.