Stellantis: primeiro táxi-voador já tem data de lançamento

A ambição do gigante empresarial franco-italo-americano, liderado pelo português Carlos Tavares, não se esgota em terra, conhecidos que são os planos para a produção em escala da aeronave Midnight eVTOL, cuja comercialização está prevista para 2025.

O projeto da Stellantis, em parceria com a empresa de aviação Archer Aviation, será apresentado em mais detalhe durante a 54.ª edição do Paris Air Show, a partir de 19 de junho, onde serão conhecidos os avanços e novas competências do referido "aerotáxi" com lançamento confirmado no mercado europeu.

«Esta parceria inédita no setor das aeronaves eVTOL entre a Archer e a Stellantis irá aproveitar os pontos fortes e competências de cada empresa para colocar a aeronave Midnight no mercado. Para complementar a equipa mundial da Archer de especialistas em aeronaves eVTOL, em grupos propulsores elétricos e na certificação, a Stellantis contribui para a parceria com tecnologia e conhecimentos avançados de fabrico, profissionais experientes e capital. Esta combinação destina-se a permitir a rápida expansão da produção de aeronaves para cumprir os planos de comercialização da Archer, permitindo-lhe acelerar o percurso para a comercialização e ajudando-a a poupar centenas de milhões de dólares de despesas durante a fase de aumento da produção», explica a Stellantis em comunicado.

A Midnight foi projetada para ser segura, sustentável, silenciosa e conta com uma capacidade de carga prevista superior a 1.000 libras (454 kg), podendo transportar quatro passageiros e um piloto. Com uma autonomia de 100 milhas (160 km), a Midnight foi otimizada para viagens de ida e volta de curta distância, de cerca de 20 milhas (32 km), com um tempo de carregamento de aproximadamente 10 minutos entre elas.