StoresAce expande negócio para Espanha e Bélgica

A StoresAce, tecnológica especializada em retalho, está a apontar baterias para os mercados de Espanha e centro da Europa, agora que reúne um cartão-de-visita que lhe permite ambicionar novos voos. Criada em 2017, esta startup da Maia já assegurou clientes como a Jerónimo Martins, Flying Tiger, Spar e, mais recentemente, o Burger King Iberia.

No início deste ano, abriu escritórios em Madrid, para conquistar o "gigante" mercado espanhol, e em Antuérpia, de onde pretende trabalhar a Bélgica, Holanda e pôr uma lança na Alemanha, revelou Sérgio Rodrigues, CEO da empresa.

Para alavancar a expansão, a StoresAce está a preparar uma ronda de financiamento até três milhões de euros para lançar no último trimestre deste ano. Como explica Sérgio Rodrigues, no arranque de 2022 "plantámos a semente nesses países, onde temos um recurso em cada mercado, mas precisamos de mais quatro pessoas em Espanha e, no mínimo, mais três na Bélgica".

A empresa, que já conta na sua estrutura acionista com a business angel Frenetic Priority, detentora de uma participação de 15%, tem já investidores portugueses, ingleses e do centro da Europa interessados em participar nesta abertura de capital, garante Sérgio Rodrigues.

Segundo o responsável, a StoresAce (em português, Ás do Retalho) desenvolveu uma solução tecnológica que "resolve o problema de gestão de múltiplas lojas em simultâneo", sendo que "não existe nenhuma deste género a nível internacional". A plataforma agrega um conjunto de ferramentas, que permite verificar em qualquer altura e em qualquer lugar qual o nível de vendas diário de cada espaço comercial e a sua comparação com vários períodos temporais, analisar se a faturação está em linha com o orçamentado, avaliar o stock, estudar os preços de venda e de custo, detetar os picos de atividade, entre muitas outras funcionalidades.

Para Sérgio Rodrigues, uma das características que diferencia esta plataforma é a disponibilidade de informação para a gestão global do negócio retalhista, ao invés do habitual foco num único ponto de venda. "Com a StoresAce, as empresas podem saber o que está a acontecer em dez localizações diferentes, mesmo que sejam internacionais".

Trunfos para crescer

A startup tem ainda mais um trunfo. Com base num algoritmo de inteligência artificial pode antever o que irá acontecer ao nível das compras para otimizar as vendas. Sérgio Rodrigues adianta que é possível verificar os horários numa determinada loja e os produtos mais procurados nesse período. A facilidade de acesso a todos estes dados também é uma das mais-valias da StoresAce, realça. O cliente pode verificar todas as informações inscritas no programa no telemóvel, no computador, no tablet e a qualquer hora.

A Stores Ace, que tem atualmente 400 clientes com mais de duas mil lojas e um volume de negócios de 1,5 mil milhões de euros, faturou no ano passado 300 mil euros. Sérgio Rodrigues estima que neste exercício será possível duplicar a faturação, até porque o Burger King Iberia só chegou em novembro de 2021.

Confiante na solução desenvolvida pela empresa e na expansão internacional que agora se iniciou, aponta que, em 2023, o volume de negócios poderá estar já entre os 1,2 milhões e os 1,5 milhões de euros.