Crescimento de 20% dá liderança na corretagem de seguros à SABSEG

Um dos escritórios da SABSEG Seguros © DR

Dinheiro Vivo 29 Junho, 2022 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A SABSEG assume-se como o maior corretor de seguros em Portugal depois de no ano passado ter registado um volume de negócios de 31,5 milhões de euros, o que representa uma subida de 20% face a 2020.

Em comunicado, a corretora de seguros explica que, "no mesmo período, o investimento foi de cerca de um milhão de euros, principalmente em tecnologia. Desde o final de 2020 que a SABSEG iniciou um processo de transformação digital, numa ótica de serviço e centrado no cliente, e que ficará concluído no terceiro trimestre de 2022".

Está previsto que este ano seja lançada a app SABSEG, que permitirá aos clientes a subscrição online de soluções. A empresa pretende também reforçar a qualidade de atendimento ao cliente com grande enfoque em soluções omnicanal.

"A SABSEG quer também ter um papel mais ativo na sociedade através do projeto "Agarra-te", que pretende apoiar e dar a oportunidade a jovens talentos que já são muito bons naquilo que fazem, mas querem chegar ainda mais longe. A ideia é que, com a SABSEG, eles agarrem o seu sonho e inspirem também outros jovens a conseguirem os seus objetivos", explica ainda na mesma nota enviada às redações.

Para o presidente do conselho de administração da SABSEG, Miguel Machado, a aposta para este ano assenta "na continuação da nossa estratégia de crescimento com base no desenvolvimento dos clientes empresariais, particulares e parcerias, sem prejuízo da nossa natural capacidade e interesse em avaliar oportunidade de aquisição".