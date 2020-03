Sueca Bright Sunday quer investir 125 milhões em Portugal

Os planos de investimento de 125 milhões de euros em Portugal até 2025 são revelados por Niklas Engström ao Negócios, na edição desta terça-feira.

Dedicada ao fornecimento de soluções de energia renovável, especialmente de painéis fotovoltaícos, o valor dedicado a Portugal faz parte de um plano de expansão a outros mercados, que inclui também a entrada em Espanha. Este plano, que a empresa classifica de “ambicioso”, tem um valor total de 250 milhões de euros.

A empresa pode ser de origem sueca, mas nasceu em Portugal em 2016, aproveitando as horas de sol do país. A Bright Sunday indica que tem na carteira de vinte clientes clubes de futebol, empresas do setor têxtil, alimentar, hotéis e produtores de vinho.