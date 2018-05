Sumol + Compal. Auditor fixa preço para saída de Bolsa inferior ao de acionistas

O auditor independente pedido pela CMVM para fixar o preço para a saída de Bolsa da Sumol + Compal determinou um valor inferior ao proposto pelos acionistas.

“Fixa-se assim em €1,701 (um euro, setenta cêntimos, e uma décima de cêntimo) o valor por ação que deverá consistir na contrapartida mínima a oferecer aos acionistas minoritários por ocasião da perda da qualidade de sociedade aberta”, informa o auditor no seu relatório.

“A este valor deverá ser deduzido o montante dos dividendos a distribuir relativos à aplicação de resultados do exercício de 2017. No pressuposto de que a proposta de distribuição de dividendos no montante de 0,04 euros por ação seja aprovada em Assembleia Geral e que a respetiva distribuição ocorra previamente à operação de aquisição das ações, o valor da referida contrapartida mínima deve ser reduzido para: 1,661 euros (um euro, sessenta e seis cêntimos, e uma décima de cêntimo) por ação”, precisa o auditor independente.

“O procedimento relativo ao pedido de perda da qualidade de sociedade aberta não se encontra ainda concluído”, diz ainda o auditor.

Em dezembro, os acionistas deram luz verde para a saída de Bolsa da companhia, tendo sido proposto e aprovado em assembleia geral a oferta de um preço de 1,7181 euros por ação, o preço médio ponderado das ações nos últimos seis meses.