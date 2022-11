Sumol+Compal cria departamento Digital Hub & e-Business

© DR

A Sumol+Compal quer acelerar a transformação digital do marketing das suas marcas. Como tal criou o departamento Digital Hub & e-Business, que se carateriza "e pela partilha de conhecimento na área de marketing digital entre a Sumol+Compal e os seus clientes", explica a marca, em comunicado.

Para além de ser o responsável pelo marketing digital das marcas da Sumol+Compal, o novo departamento vai também apoiar os seus clientes ao apoiá-los na criação de estratégias de marketing digital (com a construção de um site, ou potenciar a sua presença nas redes sociais, por exemplo).

Segundo a empresa "a partilha de conhecimento também se fará internamente, tendo o Digital Hub & e-Business planeado ações de formação internas em marketing para os colaboradores da Sumol+Compal".

O departamento é composto por um equipa multidisciplinar de especialistas, que vai focar-se em Performance, Social & Community Strategy, e-Business, Content e Digital Architecture. E, ao mesmo tempo, explorar "o potencial das oportunidades criadas pela digitalização" da empresa "e do contacto que esta mantém com clientes e consumidores".

Bruno Oliveira, o responsável pelo Digital Hub & e-Business, afirma que esta nova vertente vem responder "aos desafios do digital, que está em constante transformação, e identifica e potencia as suas oportunidades. Neste sentido, queremos ser uma plataforma de partilha de conhecimento de marketing digital inovador com os nossos clientes e os nossos consumidores, um conhecimento que será também canalizado para desenvolvermos ecossistemas proprietários relevantes destinado à transformação da nossa pegada digital e à criação de valor para todos os stakeholders".

Já o diretor de Marketing da Sumol+Compal para Portugal e Espanha, considera que a criação deste "hub digital vai redefinir a gestão das marcas da Sumol+Compal através de um centro de competência interno". Para Rodrigo Costa afirma mesmo que "assim vamos transformar a forma como a equipa trabalha os ativos digitais das marcas, desenvolver melhores conteúdos e otimizar o desempenho dos seus investimentos".

Recorde-se que em 2021 o volume de negócio da Sumol+Compal - que emprega cerca de mil colaboradores - foi de 263 milhões de euros e o volume de vendas chegou aos 394 milhões de litros.