SunEnergy fecha primeiro semestre com receitas de 5,5 milhões de euros

A SunEnergy fechou o primeiro semestre do ano com um volume de negócios de 5,5 milhões de euros, mais 50% do que no período homólogo de 2021, foi esta quarta-feira anunciado.

A SunEnergy é uma empresa portuguesa especializada em soluções energéticas renováveis, fornecendo sistemas energéticos fotovoltaicos para lares e empresas e na área da mobilidade. Tem sede em Coimbra e, entre janeiro e julho, instalou mais de 8 500 painéis solares, atingindo uma potência total instalada de 3 700 kW (kilowatt), prevendo-se a produção de 5 MWh (megawatt-hora), o que pode gerar mais de 650 mil euros por ano junto dos clientes.

"Com a energia produzida pelos painéis instalados no primeiro semestre de 2022, é possível alimentar mais de 1.500 casas por ano", lê-se no comunicado enviado à redação.

São estes números que também consubstanciam o crescimento do negócio.

De acordo com Raul Santos, presidente executivo da SunEnergy, afirma que, "numa altura em que a energia está em valores historicamente muito elevados nos mercados, quer particulares, quer empresas, têm vindo a recorrer cada vez mais à energia solar".

Portugal, refere o gestor, "tem condições privilegiadas para a sua exploração". É com base nisso, que a empresa coimbrã está a desenvolver a atividade.

A empresa continua a desenvolver esforços para entrar no mercado espanhol, tal como o Dinheiro Vivo noticiou em fevereiro. Acresce a meta de até ao final do ano duplicar o número de delegações da SunEnergy de 10 para 20, em Portugal.

Nos primeiros seis meses, a empresa lançou a campanha "Vem ligar Portugal ao Sol", com o objetivo de encontrar empreendedores e dobrar o número de delegações e de fechar novos grandes contratos. A isto acresce a criação de uma nova área de negócio, com o primeiro hub de carregamento de veículos elétricos, em Leiria, e com o posto de carregamento de viaturas elétricas ultrarrápido, em Santarém.