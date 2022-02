SunEnergy regista crescimento das receitas em 60%, para oito milhões em 2021

© Diana Quintela / Global Imagens

A portuguesa SunEnergy fechou o ano de 2021 com um volume de negócios de oito milhões de euros, o que representa um crescimento homólogo na faturação de 60%, foi esta terça-feira anunciado.

A empresa especialista na produção de eletricidade a partir da energia solar garante ter tido "o melhor ano de sempre" em 2021. Foram instalados 22 mil painéis solares fotovoltaicos, o que se traduz em 8 MW de potência elétrica instalada só em modelos para autoconsumo.

"Os projetos instalados ao longo do ano vão permitir, aos seus clientes, uma poupança anual acumulada de 1,6 milhões de euros, além de uma redução de seis mil toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano. A energia produzida por estes projetos, num total de 12 MWh, seria capaz de alimentar mais de 3 mil casas", detalha a empresa de Coimbra, em comunicado.

De acordo com o presidente executivo da SunEnergy, Raul Santos, o crescimento do volume de negócios deveu-se à "forte procura do segmento empresarial, mas também do setor público e dos particulares".

"Este aumento da procura teve várias motivações. Desde logo, as poupanças associadas ao investimento em painéis solares, potenciadas ainda mais pelo aumento significativo da eletricidade. Adicionalmente, sentimos também uma consciencialização cada vez maior da sociedade para a necessidade de alterar o paradigma energético das energias fósseis para as energias limpas", explica.

Os resultados de 2021 elevam as perspetivas da empresa para 2022. Raul Santos estima reforçar a posição da SunEnergy no mercados enquanto "uma das principais referências do setor da energia solar".

"Outro dos objetivos passa por crescer no mercado da mobilidade elétrica através da atividade de Operação de Postos de Carregamento de viaturas elétricas", destaca. A empresa instalou já este ano o primeiro hub de carregamento de veículos elétricos, em Leiria, ao qual se vão seguir outros postos em Guimarães, Matosinhos, Viseu, Coimbra, Loures e Loulé.

Atualmente, a SunEnergy emprega mais de 70 pessoas, contando com 10 delegações de norte a sul do país.