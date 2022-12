SunEnergy supera objetivo anual com abertura de quatro novas delegações

© D.R

Depois de ter sido adquirida pela espanhola Sorigué, permitindo a entrada da empresa de Coimbra no mercado espanhol, a SunEnergy acaba de conseguir cumprir outro objetivo que tinha para 2022: fechar o ano com 20 delegações. Aliás, completará o ano com 21, ao abrir quatro novas lojas franchisadas até ao fim do mês de dezembro

Em comunicado, a empresa especializada em energias renováveis, dedicada a serviços em sistemas energéticos fotovoltaicos e na área da mobilidade, revela que vai abrir quatro novas delegações até ao fim deste ano, em Castelo Branco, Montalegre, Viana do Castelo e Viseu.

Até aqui a empresa portuguesa contava com 17 delegações em Portugal. Com as novas aberturas, a SunEnergy "chega a regiões nas quais ainda não estava presente, conseguindo desta forma ter uma cobertura cada vez maior do território nacional.

Acresce que, a par destas quatro novas delegações, a SunEnergy já tem garantida a abertura de outras três lojas no "início de 2023", mas as localizações dessas ainda não são conhecidas.

"A expansão da nossa rede pretende reforçar a nossa proximidade para com pessoas e empresas, de forma a responder ao aumento de procura que temos sentido nos últimos anos", defende Raul santos, CEO da SunEnergy, notando que as novas delegações reforçam o posicionamento da empresa no país.

A SunEnergy faturou 5,5 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2022, o que representa um crescimento do volume de negócios em 50%.