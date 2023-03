SunMedia reforça posição em Portugal com novo acionista e rebranding

Miguel Fernandes, country manager SunMedia Portugal.

A SunMedia, adtech espanhola especializada em vídeo, rich media e performance, reforçou a sua posição em Portugal com o lançamento de "uma nova imagem, novos produtos e a entrada do fundo de investimento luso-espanhol, Magnum Capital, como acionista da empresa", revela a SunMedia em comunicado.

A empresa, liderada em Portugal por Miguel Fernandes, foi pioneira no lançamento de formatos como o always visible ads (AVA) e o reminder, feitos inhouse e com tecnologia avançada. Segundo um estudo da GFK citado pela empresa, "em Espanha a SunMedia tem já 87% de cobertura e cerca de 33,9 mil milhões de utilizadores únicos".

A SunMedia disponibiliza agora aos anunciantes e publishers portugueses o que considera ser "um extenso portefólio de soluções inovadoras baseadas na segmentação, inteligência artificial e machine learning". E destaca "novos produtos de vídeo, de rich media, The Brave Content, The Social Audience e Upgrade TV".

A nova imagem corporativa visa tornar a marca "mais fresca e mais dinâmica, em linha com o ADN e valores da SunMedia. A nova imagem transmite o ponto de intersecção entre inovação, tecnologia, conteúdo, criatividade e paixão, bem como um ponto de encontro e de confluência entre agências, marcas, publishers, audiências e talentos", explica a empresa no comunicado.

Entre as soluções da empresa encontram-se formatos de vídeo com o seu próprio player, televisão ligada com cobertura incremental, formatos de display tradicionais e interactivos, rich media, native, branded content, pure performance, e soluções de áudio, entre outras.

A entrada do fundo de investimento Magnum Capital vai permitir à SunMedia reforçar os planos de expansão. "Estamos muito satisfeitos por fazer parte de uma empresa que tem tido um elevado crescimento no sector adtech. E estamos convencidos de que iremos alcançar muitos sucessos também no mercado português. A Magnum Capital trará a sua experiência e conhecimentos para continuar a somar êxitos em todos os mercados", diz João Talone, sócio fundador da Magnum Capital.

A SunMedia tem escritórios em Lisboa, Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Londres, Miami, Milão, Quito, Santiago do Chile, São Paulo e Varsóvia e emprega mais de 300 pessoas globalmente.

"2023 será sem dúvida um grande ano para a transformação da publicidade com a SunMedia em Portugal. Temos uma grande equipa e estamos na vanguarda da tecnologia para alcançar os melhores resultados", diz por sua vez Miguel Fernandes, country manager SunMedia Portugal.