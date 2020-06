Super antecipam horário de abertura na Grande Lisboa, mas não o Continente

Auchan, Lidl, Pingo Doce e DIA/Minipreço estão a antecipar a abertura das lojas na Grande Lisboa depois de o Governo ter determinado o fecho do retalho às 20h, uma restrição no âmbito das medidas de contenção da propagação da infeção do covid-19 na região, onde o número de casos não pára de aumentar. O Continente mantém o horário de abertura das lojas, bem como o El Corte Inglés.

“No seguimento das novas regras definidas para a Área Metropolitana de Lisboa, publicada na Resolução do Conselho de Ministros n.º 45-B/2020, nomeadamente a obrigação de que todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, encerrem às 20h00 (Artigo 5.º-B, n.º 2), o Lidl Portugal adotou, desde ontem dia 23 de junho, novos horários nas lojas abrangidas pela área em questão”, refere fonte oficial do Lidl ao Dinheiro Vivo.

“Neste sentido, por forma a evitar congestionamentos nas lojas ao final do dia, o Lidl Portugal antecipou a abertura das lojas nesta região para as 7h30, encerrando as mesmas às 20h00. Este horário aplica-se a todas as lojas Lidl na Área Metropolitana de Lisboa, de segunda-feira a domingo, abrangendo um total de 82 lojas”, adianta a mesma fonte.

O mesmo determinou a Auchan para os espaços que detém na região. As lojas “antecipam (horário de abertura) das 09h00 para as 08h00 (com exceção das Amoreiras e Gourmet Amoreiras que abrem às 08h30)”, informa fonte oficial da Auchan.

Medida também tomada pelo Pingo Doce. “Praticamente todas as lojas na Grande Lisboa, à exceção de 9, abrem às 7h da manhã e fecham às 20h”, diz fonte oficial. “As exceções são lojas que pela sua localização, por exemplo galerias comerciais, não podem abrir mais cedo”, especifica a mesma fonte da cadeia do grupo Jerónimo Martins.

“Em função das novas diretivas do Governo, e para proteger colaboradores e clientes no combate à pandemia de covid-19, na Área Metropolitana de Lisboa foram definidos novos horários para as lojas Minipreço. As lojas que encerravam depois das 20h anteciparam o horário de fecho, abrindo uma hora mais cedo, por forma a prevenir um aglomerado de clientes. Como os horários de abertura são flexíveis, e adaptados aos bairros onde se inserem, pode consultar todas as informações no site do Minipreço“, adiantou fonte oficial do grupo DIA ao Dinheiro Vivo.

Continente e o El Corte Inglés mantêm horário de abertura

Das cadeias consultadas pelo Dinheiro Vivo, apenas o Continente e o El Corte Inglés mantiveram os horários de abertura, apesar da redução do horário de fecho.

“Desde o início do estado de pandemia provocado pelo coronavírus que esta foi a primeira vez que o Continente se viu obrigado a reduzir o horário de funcionamento das suas lojas”, lamentou porta-voz da insígnia da Sonae ao Dinheiro Vivo.

“Ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros 45-B/2020, publicada em Diário da República, a 22 de junho, as lojas Continente – Continente, Continente Modelo e Continente Bom Dia – da Área Metropolitana de Lisboa, passam a encerrar às 20h00, até nova indicação do Governo. Os horários de abertura das lojas Continente mantêm-se às 8h30”, refere o mesmo porta-voz.

“Desde o início do estado de pandemia provocado pelo coronavírus que esta foi a primeira vez que o Continente se viu obrigado a reduzir o horário de funcionamento das suas lojas. O Continente apela à compreensão dos seus clientes para a situação excecional que se vive na região da Área Metropolitana de Lisboa”, refere porta-voz da cadeia de retalho alimentar que, assegura, estar a “seguir atentamente as recomendações das autoridades nacionais e internacionais, nomeadamente da Direção Geral de Saúde, estando dotado das políticas e dos mecanismos necessários para enfrentar a presença de covid-19 em Portugal”.

Para isso, “as entradas e saídas de clientes nas lojas são controladas de acordo com a portaria nº 71/2020 do Diário da República, respeitando a base de 5 clientes por cada 100 m2” e nas áreas de atendimento ao balcão – Peixaria, Talho, Charcutaria e Padaria – assim como de livre serviço – Balanças – ou caixas de pagamento – foram delineados “no solo indicadores de espera por forma a garantir a distância de 2 metros entre as pessoas”, enumera a empresa.

“Em Lisboa abrimos às 8h30 e fechamos às 20h00. Já estávamos com esse horário”, refere fonte oficial do El Corte Inglés.

Até ao momento ainda não foi possível obter informação junto do Aldi sobre se antecipam horário de abertura.

A decisão do Governo na passada segunda-feira apanhou o sector de surpresa, sendo que inicialmente, havia dúvidas sobre se o retalho alimentar estava abrangido na medida, uma vez que mesmo no pico da pandemia, com o país em Estado de Emergência, os super e hipermercados puderam sempre encerrar mas tarde.

“Tínhamos uma certa esperança que houvesse bom senso da parte do governo. A medida não era completamente clara. Estivemos sempre fora, mas fomos informados pelo ministério da Economia que a medida é generalista, igual para todos”, adianta Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da APED, ao Dinheiro Vivo.

“Não é por fechar mais cedo que se vai diminuir a pandemia. Estes espaços não têm sido focos de pandemia, pelo contrário. A medida é muito lesiva para as empresas e não vai contribuir para a saúde pública”, defendeu ainda, frisando que muitos consumidores vão às compras entre as 20 e 22 horas, depois de saírem do trabalho.

(notícia atualizada às 16h57 com posição do El Corte Inglés)