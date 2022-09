Super Bock. 86% das garrafas já são feitas de embalagens retornáveis

A Super Bock Group tem como prioridade mais circularidade e reduzir o número de embalagens colocadas no mercado. Assim, a empresa tem vindo a incentivar o uso de embalagens de múltiplas utilização e, por isso, os formatos vidro e barril da marca já representam 86% do volume realizado no canal HORECA (estabelecimentos hoteleiros, de restauração e similares), revela a empresa em comunicado.

"As garrafas de cerveja da Super Bock de cor âmbar incorporam cerca de 52% de casco de vidro, ou seja, de vidro que foi colocado no ecoponto verde. Esta percentagem poderá tornar-se mais significativa se houver mais quantidade deste material recolhido seletivamente", explica a marca.

O grupo Super Bock sabe o impacto das suas atividade no meio ambiente e tem planos para minimizar as repercussões. "O Super Bock Group integra a sustentabilidade na estratégia de negócio e na forma como trabalha no dia a dia, procurando estabelecer um equilíbrio entre as dimensões económica, social e ambiental".

A marca centra-se em quatro áreas de atuação específicas: menos água, carbono, mais consumo Inteligente e packaging circular, conclui a nota.