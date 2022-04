Super Bock entra nas 'caixas surpresa' da Too Good To Go, contra o desperdício

Super Bock e Too Good to Go juntas no combate ao desperdício alimentar © DR

A Super Bock junta-se ao marketplace de excedente alimentar Too Good To Go e integra as magic boxes (caixas surpresa, em tradução livre) da empresa para combater o desperdício alimentar. Estas caixas, disponíveis na app da marca, podem ser recolhidas a partir desta quarta-feira em três locais: Lisboa, Porto e Algés.

Na aplicação, que conta já com mais de 1 milhão de utilizadores em Portugal, é possível adquirir produtos da Super Bock mas com variedade reduzida, comparando com as grandes superfícies, revela a marca em comunicado.

Esta parceria entre as duas marcas, em que cada box terá um preço recomendado de 2,99 euros, demonstra um avanço na estratégia de sustentabilidade do Super Bock Group, que se mostra empenhada em combater o desperdício alimentar e, por isso, vai contribuir para um futuro mais equilibrado do ponto de vista ambiental, social e económico, lê-se na mesma nota.

A Too Good To Go engloba restaurantes, pastelarias, cafés, mercearias em que vendem caixas com sobras do dia, ainda frescos para consumo a preços mais acessíveis. Para adquirir as caixas surpresa basta fazer download da app Too Good To Go, grátis para sistemas Android e IOS, selecionar o estabelecimento e adquirir uma ou mais caixas. O pagamento é feito diretamente na aplicação e depois deve dirigir-se ao local para a recolha.

A diretora de Comunicação, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Super Bock Group, Graça Borges, afirma que o grupo "tem trabalhado com cada vez os temas da sustentabilidade levando muito a sério o seu papel na promoção da economia circular e de um consumo mais consciente e responsável, a todos os níveis. Através das magic boxes Super Bock, o consumidor pode adquirir a sua cerveja, a preços mais acessíveis, e ao mesmo tempo saber que está a ajudar a combater o desperdício alimentar".

O head of Sales & Key Accounts da Too Good To Go, José Fonseca, revela que "a parceria com a Super Bock reforça que a Too Good To Go é uma solução simples e eficaz na gestão de excedentes, para qualquer negócio da área alimentar, inclusivamente a indústria. A partir de agora, ao ser possível salvar parte do excedente da marca através das nossas Magic Boxes, reforçarmos, em conjunto com a Super Bock, a importância de consciencializarmos cada vez mais o público para o tema do desperdício alimentar".